Svētdien konstatēti trīs Covid-19 slimnieki, visi atgriezušies no ārvalstīm

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka visi saslimušie ir atgriezušies no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Vācijas un Francijas.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar Covid-19, bet kopumā stacionāros ārstējas pieci pacienti, no tiem četri ar vidēji smagu un viens ar smagu slimības gaitu.

No stacionāriem ir izrakstīti kopumā 205 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem trīs Covid-19 gadījumiem divi reģistrēti Rīgā un viens - Jūrmalā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz ar to galvaspilsētā ar Covid-19 inficēto skaits ir palielinājies līdz 63, bet Jūrmalā - līdz deviņiem.

Divi no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem.