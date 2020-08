Negadījums Taivānas pūķu festivālā: trīsgadīga meitene uzlido desmitiem metru augstumā

FOTO: Ekrānšāviņš no video

Taivānas pūķu laišanas festivālā noticis negadījums, uz kuru ar šausmām noskatījās sanākušie: trīs gadus veca meitenīte sapinās vienā no pūķiem un tika pacelta gaisā līdz ar to. Par laimi, viņa tika sveikā cauri vien ar izbīli, vēsta portāls "The Guardian".