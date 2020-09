2020. gada 4. augustā Bangkokā noritēja ceremonija, kuras laikā 414 uzņēmējiem tika piešķirti SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) sertifikāti. Sertifikāts apstiprina produktu un pakalpojumu higiēnas un veselības drošības pamatstandartu ievērošanu, saskaņā ar valsts mēroga pasākumiem koronavīrusa izplatības novēršanai. Taizemes Tūrisma un Sporta ministrija sadarbojas ar Veselības ministriju, kā arī ar privāto sektoru uzņēmumiem, lai veicinātu uzticēšanos Taizemes tūrismam.

SHA standartu izmanto, lai novērtētu 10 uzņēmējdarbības veidus, tai skaitā, restorānus, viesnīcas, konferenču centrus, atpūtas un tūrisma objektus, skaistumkopšanas salonus, u.c. Šis projekts tika uzsākts 2020. gada maija vidū, un līdz šim ir pieteikušies nepilni 6000 uzņēmumi no visas valsts. Tas apstiprina, ka Taizeme gaida, kad situācija pasaulē normalizēsies un atkal radīsies iespēja atvērt robežas, lai uzņemtu tūristus, kuri būs izsalkuši pēc atpūtas, skaistajām pludmalēm un gardā ēdiena.

Taizemē salu ir daudz, un katra no tām ir ar savu burvību un vēlmju piepildījumu, atliek vien katram pašam saprast, kāds ir ceļojuma mērķis, lai nenošautu greizi. No trakām ballītēm līdz absolūtam mieram un klusumam. No krēslas līdz rītausmai.