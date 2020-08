Ar skanīgu koncertu tiks atklāta Jelgavas rokskolas jaunā mācību sezona

Koncertā piedalīsies Jelgavas rokskolas pašreizējo audzēkņu grupa "Pigeon Under Glass", rokskolas absolventu grupa "Blind Shapes" un rokmūzikas grupa "Laime pilnīga".

Savukārt 4. septembrī no plkst. 17:30 skolā gaidīs ikvienu, kas vēlas sākt vai turpināt kāda mūzikas instrumenta apguvi – individuāla "pulciņa" formātā jeb interešu izglītībā. Rokskola piedāvā plašāko interešu izglītības mūzikas nodarbību klāstu Jelgavā. Šeit ir iespējams apgūt akustisko, elektrisko un klasisko ģitāru, basģitāru, šobrīd ļoti populāro ukuleli, klavieres, saksofonu, bungas un estrādes vokālu.

1. septembra mācību sākuma ieskaņas koncerta vieni no dalībiekiem ir jau pieredzējušie un sevi spilgti parādījušie - “Laime Pilnīga”, kuru dziesmas dzirdamas radiostaciju viļņos un koncerti neatstāj vienaldzīgu nevienu klausītāju, turklāt divi no grupas dalībniekiem ir skolotāji BJMK rokskolā: Mārcis Vasiļevskis šajā mācību gadā mācīs elektriskās ģitāras spēli, savukārt pie “Laime pilnīga” solista Ervīna Ramiņš, kurš skolā strādā jau no skolas dibināšanas, 2008. gada, var apgūt vokālās prasmes.