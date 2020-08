Klajā nāk Eduarda Aivara dzejoļu krājums "Dzejoļu remonts"

Par krājuma uzbūvi tā autors stāsta: "Grāmatu kā skavas satur septiņi īsi dzejoļi ar to pašu virsrakstu "Dzejoļu remonts", sanumurēti no I līdz VII, un atrodas viens no otra pieklājīgā attālumā, gluži kā mašīnu (lasi: dzejoļu) servisi. Tāpat lasītājiem būs interesanti sastapt jau agrāk radīto dzejas formu – dzejoļus ar gariem virsrakstiem, kur iespaids piedzimst virsrakstā, kurš ir kā slīdoša lente, bet pats dzejolis ir pavisam īss un atgādina atbalsi. Arī šie dzejoļi nav vienkopus, bet pavada visā grāmatas garumā."