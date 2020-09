Izstāde Mākslas muzejā bija tāds kā atskaites punkts par paveikto. "Es biju atlasījusi kādus deviņdesmit darbus - atskatījos uz to, ko esmu sastrādājusi," viņā stāsta.

skumji nosaka māksliniece. Acīmredzot padomju režīmam nepatika kāda no viņa karikatūrām.

"Viņš zīmēja, kariķēja visādus sarkanos komunistus, tur jau daudz nevajadzēja," par tēvu stāsta Dragūne. "Pateicoties viņa darbam, bērnībā daudz šķirstīju visādas mākslas grāmatas, kas tēvam bija plauktā, īpaši patika konversācijas vārdnīca ar daudzajiem sējumiem. Arī vienai no mammas māsām, kas bija tēlniece Anna Nollendorfa, viņa bija mācījusies pie Romana Sutas, vēlāk arī Mākslas akadēmijā, bija daudz grāmatu un arī zīmējumu, kāds Sutas darbs arī pa vidu."

Bija gadījums, kad viņa kā inspektore apmeklēja kādu kažokādu kantorīti, bet ejot ārā, velkot mēteli, no piedurknes izkrīt lapsāda.

Faktiski mūs izvilka mammas vecākā māsa, kas bija šiverīga, strādāja par Rīgas tīklu aušanas fabrikas "Ķengarags" galveno ekonomisti. Viņai bija solīda alga un iespējas. Uz svētkiem galdā mums vienmēr bija banāni un mandarīni. Gada izskaņā, kad plāns izpildīts ar uzviju, viņai no fabrikas sadeva tīklu ruļļus, kurus tad vēlāk sūtījām lauciniekiem, lai var apklāt ķiršu kokus pret strazdiem."

Kopumā padomju laiki nekādu pacilātu sentimentu Dragūnei neizraisa, viņa atceras, kā gājusi ar mammu uz ģimenes veco Ģertrūdes ielas dzīvokli, lai paņemtu kādas mantas, bet tur jau priekšā stāvējusi padomju armijas oficiera sieva, kas tur ērti apmetusies. Arī skolas laikā, kad jau dzīvojusi Antonijas ielā un devusies ar piena kanniņu uz Ganību dambja pusi, kur no kādas tantes varēja dabūt svaigu pienu, bieži saskārusies ar krievvalodīgajiem iebraucējiem, puišeļiem, kas viņu apmētāja ar akmeņiem. "Бей фашистку!" ("Sit fašisti!" - krievu val.) viņi sauca, sēdēdami uz žoga. "Esmu cietusi no šiem puišeļiem," viņa atminas. "Tolaik arhitektoniski krāšņā Antonijas iela vispār bija dzīvošanai viens no briesmīgākajiem rajoniem Rīgā, tāds kā geto. Pēc kara daudzi plašie izsūtītās vai aizbēgušās inteliģences dzīvokļi palika tukši un pārvērtās par krievu midzeņiem. Mūsu lielajā mājā mēs bijām palikusi vienīgā latviešu ģimene, pārējie bija visādi maišelnieki."