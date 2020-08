Iecienīto LAMPAS “Politiķu cepienu” arī šogad papildinās “Politiķu disko”

“Par ko es sevi “cepinu”? Piemēram par to, ka tā arī neesmu iemācījies dejot. Katru reizi, kad atkal esmu uzkāpis sievai uz kājas, mēģinot darīt kaut ko, kas līdzinās dejai, es sevi par to no sirds “cepinu”. Un sievas skatiens arī “cepina”,” no politikas distancējas Oļegs Burovs.