Latviešu Legends klases braucēji gūst panākumus Somijas čempionātā

Jāņa Horelika komentārs par aizvadīto posmu. Piektdien visā dienas garumā notika treniņu braucieni. No šā gada tika nomainīts riepas modelis, kas aizstāj ielas riepu uz puss sliku. Mans pirmais iespaids bija labs, jo mašīna labāk stūrējās un mazāk slīdēja.

Kvalifikācija notika divās grupās, uzrādīju ceturto laiku 1:52:258 atpaliekot no līdera septiņas desmitdaļas. Valters otrajā grupā uzrādīja arī ceturto laiku 1:51:648 atpaliekot no līdera astoņas desmitdaļas.

Pirmo braucienu uzsāku no ceturtās rindas. Starts neizdevās labs, jo jaunajām riepām nedaudz labāka saķere. Pirmajā aplī viens no līderiem sagriezās un nācās izvairīties no sadursmes, kas ļāva citiem pabraukt garām. Visu braucienu bija spraiga cīņa un apdzīšanas. Finišā devītā vieta. Masters ieskaitē trešais. Valteram Zviedrim nepaveicās un finišā 14 .vieta. Braucienā pirmais Karttunen Veili- Pekka, otrais Lintukanto Leevi, trešais Kari Jesse.