Latvijas skolās atkal jaunumi - sākas kompetenču pieejā balstītā izglītība

Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12.klasei, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Otrā svešvaloda jau no 4.klases

Būtiskākās izmaiņas stundu sarakstā pamatizglītībā paredz, ka no 4.klases tiks ieviesta otrā svešvaloda, kas pašlaik ir no 6.klases. Vienlaikus apvienota un kopā tiek mācīta Latvijas un pasaules vēsture, izveidots jauns mācību priekšmets "Teātra māksla", kā arī jauna - tehnoloģiju mācību joma, kurā ietilpst sekojoši mācību priekšmeti - 1. līdz 9.klasei būs dizains un tehnoloģijas, kā arī datorika, savukārt no 7.klases sāks mācīt inženierzinības.