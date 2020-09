ASV pētniekiem aptrūcies pērtiķu, uz kuriem pārbaudīt “Covid-19” vakcīnas

Turklāt pagājušajā gadā 3 no 5 laboratorijas pērtiķiem ASV saņēma no Ķīnas. Tagad arī tas vairs nav iespējams. Janvārī un februārī Ķīna pieņēma stingrus aizliegumus savvaļas dzīvnieku transportēšanā, kā arī pieņēma likumu, ka vietējiem pētniekiem, lai tiktu pie pērtiķiem, jāsaņem apstiprinājums no valdības. Ārzemju pētnieki šo apstiprinājumu nevar iegūt, tāpēc pērtiķu eksports ir iesaldēts.