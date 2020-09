Meisija Viljamsa: Turpināt kaut ko pēc "Troņu spēlēm" ir neiespējamā misija

Būdama slavena jau piecpadsmit gadu vecumā, aktrise bija spiesta apgūt skolas zinības mājās, traucēja arī klasesbiedru ne pārāk labā attieksme. Kopš "Troņu spēlēm" Meisija ir kļuvusi par vienu no ievērojamākajām jaunajām britu aktrisēm

Šobrīd (no 2. septembra) viņa redzama jaunā Sky kanāla komēdijā "Two Weeks To Live", kurā atveido jaunieti Kimu, kura dzīvo kopā ar nedaudz paranoisku māti Tīnu, kuru atveido Siona Kliforda (Sian Clifford) - seriāla "Fleabag" zvaigzne.