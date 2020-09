Pirmdien Covid-19 reģistrēts Rīgā un Jelgavā, kā arī Olaines un Ādažu novadā

Līdz ar to Rīgā ar Covid-19 saslimušo skaits ir palielinājies līdz 65, bet Olaines novadā - līdz sešiem. Pārējās pašvaldībās, kur reģistrēti jaunie saslimšanas gadījumi, to skaits joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Trīs no inficētajiem ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa vienam vecumā no 20 līdz 29 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem.