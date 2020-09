Tramps - pasaules pagrieziena punkts vai vēsturisks misēklis?

Veiksmīgiem ASV prezidentiem makjavelliskās un organizēšanas prasmes ir būtiskas, taču to pašu var teikt par emocionālo inteliģenci, kura ved pie pašizpratnes, paškontroli un kontekstuālo izpratni. Trampam nav vērojama neviena no tām.

Džozefs Naijs ir Hārvarda Universitātes profesors un grāmatu autors. Viņa jaunākais darbs ir Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump.