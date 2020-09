Dumpis: Noslēdzoties atvaļinājumu ceļojumu sezonai, nākamais lielais Covid-19 riska faktors ir augstskolas

Paziņojums LLU mājaslapā liecina, ka universitātes pirmo kursu studenti 1.septembrī lekcijās vēl nepiedalīsies, bet tiksies Imatrikulācijas aktā, kas norisināsies Jelgavas pils pagalmā un ir ikgadēja universitātes tradīcija, kad vienkopus satiekas visu fakultāšu studējošie. Nodarbības pirmkursniekiem sāksies rīt, 2.septembrī, savukārt visu vecāko kursu studenti lekcijās gaidīti jau no šodienas.

Vadoties pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtās informācijas, no pagājušajā diennaktī konstatētajiem astoņiem Covid-19 inficētajiem četri ir atgriezušies no ārvalstīm - Krievijas, Grieķijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Tikmēr visi 30.augustā atklātie kopumā trīs Covid-19 gadījumi bijuši saistīti ar atgriešanos no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Vācijas un Francijas, informēja SPKC.