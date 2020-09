Īsāka dzīve, orgānu bojājumi, apmiglots prāts jeb kāpēc nopietni jāsatraucas par ilgu sēdēšanu

Mazkustīgumu visā pasaulē uzskata par ceturto bīstamāko nāves riska faktoru. To apsteidz tikai augsts asinsspiediens, smēķēšana un augsts cukura līmenis asinīs. Taču jāņem vērā, ka pasīvs dzīvesveids pieaug visstraujāk no tiem. Šķiet – kur problēma? Jāliek cilvēkiem vairāk kustēties, un lieta atrisināta! „Par nelaimi, lielākā daļa sabiedrības pilnībā neapzinās riskus, ko gan pašiem, gan bērniem izraisa sēdošs dzīvesveids. Viņuprāt, kamēr regulē uzturu un neiegūst lieko svaru, ar to pietiek,” atzīst VCA fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārste Guna Vītoliņa. Tādēļ nepieciešams iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par problēmām, kas var rasties, un risinājumiem, kā sev palīdzēt. Pēc vairākām pie datora vai televizora pavadītām stundām diez vai kādam ir laba pašsajūta, turklāt, iespējams, mazliet moka arī vainas izjūta par šādu attieksmi pret savu veselību.