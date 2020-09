Galerijā "Antonija" Nikolaja Kūlaiņa izstāde

Nikolajs Kūlainis Pirmā pasaules kara laikā kopā ar ģimeni bijis bēgļu gaitās Maskavā, bet 1919. gadā atgriezies Rīgā. No 1924. līdz 1931. gadiem viņš mācījies Latvijas Mākslas akadēmijā J.R. Tillberga meistardarbnīcā, kuru nepabeidza un izstājās.

Izstādēs mākslinieks piedalījies no 1929. gada.

Kūlainis bijis viens no apvienības "Radigars" veidotājiem un vadītājiem. No 1936. gada viņš darbojies Latvijas tēlojošo mākslinieku biedrībā, no 1939. gada – mākslinieku apvienībā "Rosme". 1944. gadā iestājies Mākslinieku savienībā.