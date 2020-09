Saimniecisko darbu laikā bojājot elektrotīklu, "Sadales tīklam" šogad nodarīti zaudējumi 145 000 eiro apmērā

Gadījumos, ja transportlīdzeklis ir saskāries ar elektrolīnijas vadiem, vadītājam nekavējoties jāmēģina ar tehniku nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet, ja ar tehniku pārvietoties nav iespējams, no tās jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vismaz par astoņiem metriem. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi. Ja viena kāja tiek atrauta no otras, noslēdzas elektriskais loks un sekas var būt letālas.