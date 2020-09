"Traki bagātie aziāti" tagad arī latviski

"Traki bagātie aziāti" ir daudzslāņains darbs – tajā ir gan vairākas romantiskās līnijas, gan bagātīgi sadzīves apraksti, kas parāda bagāto un vareno ikdienu. To brīnišķīgi papildina asredzīgi ironiskais skatījums gan uz "vecās naudas" pārstāvju piekoptajām tradīcijām, gan jaunbagātnieku pārmērībām, turklāt grāmatu var izmantot arī kā rokasgrāmatu ikoniska stila ievērošanai: tajā minētie zīmoli, butiki un restorāni ir pavisam īsti. The New York Times literatūras apskatniece Dženeta Maslina raksta: “Žil-bi-no-ši! Kā grandiozs un humora pilns ceļojums pompozā, lepnu cilvēku apdzīvotā pasaulē. Kvana kungs ir radījis tādu mazu, grēcīgi baudāmu prieciņu, no kura nespēs atteikties neviens...”