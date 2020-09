Apvienos sociālās aprūpes centrus "Vidzeme" un "Zemgale"

No nākamā gada 1.janvāra valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) "Latgale" reorganizācijas ceļā tiks pievienots VSAC "Zemgale", līdz ar to no nākamā gada 1.janvāra darbību turpinās tikai VSAC "Zemgale", šodien lēma valdība