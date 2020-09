Kopš aktīvās vielas kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtības stāšanās spēkā VI neatbilstības konstatējusi 7,46% recepšu

LETA jau ziņoja, ka no 1.aprīļa ir mainīta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība - ārsts receptē tagad norāda aktīvo vielu, nevis konkrēta medikamenta nosaukumu, savukārt aptiekas no vienādas iedarbības zālēm izsniedz lētākās kompensējamās zāles, kuras ir tikpat kvalitatīvas, efektīvas un drošas.

Tikmēr laikā no 2019.gada 1.februāra līdz pērn 1.jūlijam no kompensējamo zāļu saraksta tika svītrots 81 medikaments, savukārt laikā no šī gada 1.februāra līdz 1.jūlijam - 99 medikamenti. Līdz ar to, vadoties pēc ministrijā paustā, jaunā kārtība neveicina zāļu svītrošanu no kompensācijas kārtības, bet veicina zāļu cenu samazinājumu un zemākas cenas zāļu pieejamību.