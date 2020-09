Jundze: Autoratlīdzību režīma likvidācija iznīcinās mūsu literatūru

Finanšu ministrijas izstrādātajās izmaiņās nodokļos rosināts ar 2021. gadu atteikties no speciālā režīma autoratlīdzībām. Jautājumu valdībā bija plānots skatīt jau šodien, tomēr tas atlikts.

Jundze uzskata, ka iznīcībai būs pakļauta profesionālās latviešu literatūras daļa, kas mēģina pārtikt no autordarba. Viņa ieskatā, pašreizējās FM rosinātās izmaiņas, ar kurām plānots atteikties no autoratlīdzībām, piedāvā autoriem reģistrēt saimniecisko darbību vai slēgt uzņēmuma līgumu, neiztur kritiku.

"Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir centies atrunāt rakstniekus un citus autorus no reģistrēšanās kā saimnieciskās darbības veicējiem, norādot, ka autori saimniecisko darbību neveic. Lai cik dīvaini tas izklausītos, VID pirms kāda laika cīnījās pret uzņēmuma līgumiem. Tāds periods ir bijis nodokļu iekasētāju dzīvē, un to zina jebkuras firmas grāmatvedis, ka uzņēmuma līgums nav pati labākā alternatīva," sacīja Jundze.

Rakstnieku savienības priekšsēdētājs norādīja, ka arī viņš iestājas par to, lai autori būtu sociāli nodrošināti, bet, lai to panāktu, "nepieciešama tāda sistēma, kas nepazemotu autoru un neatstātu viņu bez iztikas līdzekļiem".

Latvijas Rakstnieku savienības valdes trešdien izplatītā paziņojumā norādīts, ka savienība ar neslēptām bažām raugās uz FM plāniem no 2021. gada likvidēt autoratlīdzību speciālo režīmu, aizstājot to ar uzņēmuma līgumu vai reģistrēšanos par saimnieciskās darbības veicējiem.

"Mēs neesam atbildīgi arī par to, ka autoratlīdzības jēdziens ir izstaipīts tā, ka to piemēro nozarēs, kam ar autora darbu nav nekāda sakara. Uzvelt par to vainu radošo profesiju pārstāvjiem ir mazākais nekorekti," pauda valde.