Zināmi darbi, kas nominēti Dzejas dienas balvai

Tāpat balvai nominēts Čārlza Bukovska "Kodiens" ("Neputns", 2020), ko sastādījis un no angļu valodas atdzejojis Jānis Elsbergs, un Osipa Mandelštama "Dzeja" ("Neputns", 2019), ko sastādījis un no krievu valodas atdzejojis Einārs Pelšs.

Latvijā jau 55. reizi norisināsies Dzejas dienas. Rīgā tās tiks atzīmētas ar vērienīgu starptautisku dzejas festivālu "Dzejas dienas 2020", kas no 4.s eptembra līdz 13.septembrim pulcēs gan pašmāju dzejniekus un atdzejotājus, gan autorus no kaimiņvalstīm.

Ieeja visos festivāla pasākumos ir bez maksas, un gaidīts ir ikviens interesents. Starptautisko noti festivāla programmā šogad iekrāsos kaimiņi no Baltijas valstīm - dzejnieki Aistis Žekevičius, Dovile Kuzminskaite, Eugenijs Ališanka no Lietuvas un Elo Vīdinga, Trīna Paja un Kristians Haljaks no Igaunijas, norādīja Viška.