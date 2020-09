Armands Simsons atzīst, ka vienmēr skolai vajadzīgās lietas iegādājušies pēc sievas Ivetas sastādītā saraksta, un šobrīd, kad lielās meitenes skolas somu piepildīšanu veic pašas, arī viņas no mammas aizguvušas saraksta sastādīšanu. Tas ir veids, kā nopirkt patiešām to, kas nepieciešams, vienlaikus pārbaudot, vai ir kādas kancelejas preces , ko turpināt lietot vēl no iepriekšējā mācību gada.

Armands stāsta, ka, ņemot vērā, cik aktīva ir viņu ģimene, viņiem ir svarīga laika ekonomija, tāpēc pēdējos gados priekšroka tiek dota arī pirkumiem internetā. “Šis gads, protams, daudziem no mums ir mainījis ikdienas paradumus, bet, jāatzīst, ka uz ļoti daudzām lietām “neiziešana no mājām” atmaksājas, un to noteikti var attiecināt uz pirkumiem internetā. Man ir svarīga laika ekonomija, savukārt meitenēm - nesteidzīga preču apskatīšana,” norāda Armands. Arī 220.lv norāda, ka galvenie faktori, kas ir būtiski, iepērkoties internetā, ir ērtums, jo pirkumus var veikt jebkurā laikā no jebkuras vietas, daudzveidīgs preču sortiments, laika ekonomija un klientu serviss, preci saņemot pie mājas durvīm vai jebkurā citā klientam ērtā vietā.