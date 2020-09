Klēpjdatoru Armands visbiežāk izmanto, kārtojot darbā administratīvās lietas un atzīst, ka birojā tas jau sen ir aizstājis stacionāro datoru, padarot dzīvi vienkāršāku. “Atslēdz no strāvas, aizver un kaut vai dodies strādāt brīvā dabā. Tagad man ir iespēja momentāli pārslēgties no biroja un administratīvo lietu vajadzībām, e-pasta rakstīšanām un e-parakstu apstiprināšanām uz izklaidēm brīvajā laikā sev un ģimenei – multenēm, seriāliem, filmu baudīšanu vai sporta pārraidēm, kas uz 13,9 collu pilnskata ekrāna izskatās patiešām kolosāli,” atklāj A. Simsons.

Viņš stāsta, ka, ja iepriekš bija nepieciešamība pārnest bildes no telefona uz datora vai otrādi, bija jāmeklē vads, jāsūta uz failu pārnešanas platformām vai jāmēģina izmantot bluetooth funkciju. Toties tagad ar Huawei MateBook X Pro gluži kā uz burvju nūjiņas mājiena, pat nepaspēj pamāt nūjiņu, ka viss jau tur notiek. Ikdienā Armandam bieži sanāk likt bildes sociālajos tīklos gan profesionālos, gan personīgos nolūkos un ierīces funkcionāls ļauj ērti pārnest bildes no telefona uz datora vai otrādi, pilnībā saglabājot to dzidrumu un augsto kvalitāti, kas ir ļoti ērti un ievērojami ietaupa laiku.

Pārsteigumu sagādāja ne tikai klēpjdatora Multi-screen Collaboration funkcija, bet arī lielais skārienjutīgais Ultra FullView jeb pilnskata ekrāns, kas aizņem 91% no visa ekrāna laukuma un var pildīt ne vien planšetes funkcijas un inovatīvā kamera. “Ja salīdzina ar citiem klēpjdatoriem, tad šis klēpjdators noteikti izceļas ar savu kameras risinājumu. Sākumā sanāca nedaudz kuriozi, jo nevarēju atrast, kur tad ir tā kamera, taču, izmēģinot video zvanu, atklājās, ka kamera ir iebūvēta klaviatūrā un liek par sevi manīt tikai tad, kad ir nepieciešams to izmantot, nodrošinot papildu drošību un privātumu. Citos klēpjdatoros neesmu kaut ko tādu redzējis.”

Tāpat izvēloties klēpjdatoru, Armands pievērš īpašu uzmanību ierīces svaram un izmēram, kā arī tā veiktspējai. “Mums katram ir savs rokraksts un ne ar visām pildspalvām jūtamies ērti. Un tas pats arī ar klēpjdatoru - tam ir jābūt ļoti ērtam un intuitīvi, viegli lietojamam. Man pašam ir ļoti svarīgi, lai klēpjdators, ir viegls un ērti pārnēsājams. Huawei MateBook X Pro tāds ir - ar tā svaru 1,33 kg to tikpat kā nevar just somā,”par ikdienas datora lietošanu stāsta Armands.

Armands uzskata, ka jo jaudīgāks klēpjdators, jo labāk: “Lai gan visbiežāk neizmantoju datoru pilnā jaudā, tomēr ir labi, ja tajā ir pēdējās paaudzes procesori, jo tas nozīmē ne tikai to, ka dators būs ātrs un jaudīgs, bet arī to, ka tas ilgāk kalpos. Ar 10. paaudzes Intel Core procesoru MateBook X Pro nodrošina visu nepieciešamo jaudu, ātrumu un efektivitāti vairāku uzdevumu veikšanai. Darbojoties pie šī datora, sajūta ir tāda, itkā tas darbotos ar domu spēku - ātrums ir apskaužāmi kolosāls. Tāpat arī iepriecināja baterijas darbības ilgums - ilgāk par 13 stundām. Vien pēc 30 minūšu garas uzlādes var turpināt darbu vēl sešas stundas! ”

“Ar lietām ir tā, ka no sākuma tu to ieraugi un tad saproti, vai vēlies ar to turpināt iepazīšanos vai nē. Ar Huawei MateBook X Pro iepazīšanās notika acumirklī un diezgan ātri pārgāja nopietnā draudzībā. To var salīdzināt ar ērtām kurpēm, ar kurām esi gatavs mērot garus ceļus - ar Huawei MateBook X Pro ikviens darba vai atpūtas “maršruts” ir paveicams daudz efektīvāk, ērtāk un ātrāk,” iesaka Armands Simsons.