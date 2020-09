LPS priekšsēdētājs piedāvā līdz ar pašvaldību budžetu samazināšanu valstij pārņemt kādas no to funkcijām

Kaminskis uzsvēra, ka, atņemot līdzekļus, Latvija attālināsies no pašpietiekamām pašvaldībām, tāpēc noteikti ir jārunā par kompensējošiem mehānismiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu zudumam.

LPS priekšsēdētājs norādīja, ka IIN ieņēmumi veido lielāko daļu no pašvaldību budžetiem, attiecīgi valsts plāno atņemt naudu pašvaldību pamatfunkciju veikšanai.

Šo ieņēmumu zudums nav kompensējams ar premjera Krišjāņa Kariņa (JV) pieminētajiem Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem, jo šī nauda nav novirzāma pašvaldību pamatfunkciju nodrošināšanai. Pat ja pašvaldības saņemtu papildus ES līdzekļus, šī nauda neienāksies agrāk par nākamā gada otro pusgadu, bet naudu pašvaldībām savu funkciju nodrošināšanai vajag jau no gada sākuma, atzīmēja Kaminskis.

Kā ziņots, mainot IIN ieņēmumu sadalījumu starp pašvaldību un valsts budžetiem, pašvaldības zaudēs 91 miljonu eiro, liecina FM aprēķini. FM jaunajā nodokļu izmaiņu piedāvājumā rosina no 2021.gada mainīt IIN pārdali pašvaldību budžetam no pašreizējiem 80% uz 75%, bet valsts pamatbudžetam no pašreizējiem 20% uz 25%.