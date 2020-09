Puķu mīļotājiem: Dabas muzejā būs apskatāmas vairāk nekā 400 dāliju šķirnes

Dālijas, kas ne velti tiek dēvētas par rudens karalienēm, ir ļoti izplatītas un iemīļotas - tās iekarojušas latviešu sirdis no paaudzes paaudzē. Krāšņie dāliju ziedi katru rudeni turpina pārsteigt gan ar savu izmēru un krāsu, gan ziedkopu formu un smaržu, sacīja Krustiņa.

Izstāde tapusi sadarbībā ar selekcionāriem un audzētājiem no biedrības "Latvijas dālijas", Latvijas Universitātes Botāniskā dārza un Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī.

Selekcijas un kolekciju jaunumus no visas pasaules aplūkot piedāvās Helga Ancāne, Aivars Baroniņš, Rita Zaļā, Iveta Mellace, Agija Karlsone un Rita Ancāne. Pirmo reizi savas selekcionētās dālijas parādīs Maija un Ēvalds Breikši no Valmieras.

Izstādi varēs apmeklēt ceturtdien laikā no plkst.12 līdz 17, piektdien no plkst.10 līdz 17, svaukārt sestdien un svētdien no plkst.11 līdz 17.