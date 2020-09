Valsts kontrole: 73 miljonu eiro ieguldījums Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienībās ir izlietots plānotajam mērķim

"To gan nevar apgalvot par infrastruktūras attīstību, jo četru gadu laikā ir izveidoti vien atsevišķi objekti. Galvenokārt ir veikta ēku rekonstrukcija, teritoriju labiekārtošana, noliktavu pārbūve u.c. darbi 9,8 miljonu eiro vērtībā, taču joprojām nav izveidoti tādi zemessargu apmācībai būtiski objekti kā šautuves, poligoni, novietnes transporta glabāšanai u.c. Infrastruktūras jautājumi ir ārpus Zemessardzes kompetences, jo poligonu un bāzu izveide ir konceptuāls aizsardzības resora ilgtermiņa attīstības jautājums," informēja Valsts kontrolē.

Revidentu ieskatā, nepietiekami tika novērtēta ne tikai esošās situācijas materiāltehniskā nodrošinājuma jomā ietekme uz paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanu, bet arī personāla aktivitātes un iesaistes nozīme. Netika ņemts vērā, ka priekšnosacījums izvirzītā mērķa sasniegšanai ir stabila, paredzama vienu un to pašu zemessargu aktivitāte vismaz četru gadu periodā.

"Lai arī kopumā zemessargu aktivitāte ir palielinājusies, tomēr četru gadu periodā gandrīz noturīga tendence ir tāda, ka trešā daļa no uzskaitē esošajiem zemessargiem aktivitātēs nav piedalījušies nevienu dienu. Paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas pasākumu pozitīvais efekts ir tas, ka ir izdevies palielināt aktīvo zemessargu iesaisti - 2018.gadā virs 30 dienām Zemessardzes pasākumos ir iesaistījusies ceturtā daļa no aktīvajiem zemessargiem. Tā kā plānotajā četru gadu apmācībā nebija iespējams rēķināties ar vienu un to pašu zemessargu nemainīgu aktivitāti, paaugstinātas gatavības zemessargu apmācība netika īstenota plānotajā veidā un neizdevās sasniegt gaidītos rezultātus ne speciālistu apmācībā, ne kolektīvā līmeņa apmācībā," atzina Valsts kontrolē.