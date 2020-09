Meroni noliedz iespējamus likumpārkāpumus Lemberga mantas glabāšanā un uzsver, ka kontroli uzņēmumos saglabā

Jurists apgalvoja, ka Meroni neesot saņēmis Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru viņš atcelts no Lemberga arestētās mantas glabāšanas. Kad šis lēmums tikšot saņemts, tas tikšot analizēts un lemts par tālāko rīcību.

Meroni esot pārsteigts par faktu, ka pret viņu ierosināts kriminālprocess par, iespējams, nelikumīgām darbībām ar šajā kriminālprocesā arestēto mantu un aktīviem, tostarp arestētajām patiesā labuma guvēja tiesībām uzņēmumos AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta" un AS "Kālija Parks". Ar Meroni šajā jautājumā neesot kontaktējies neviens policijas pārstāvis.

Škutāna paziņojumā norādīts, ka "neatkarīgi no ar tiesas lēmumu saistītajām juridiskajām formalitātēm Meroni caur korporatīvo struktūru vēl arvien kontrolē uzņēmumus, kuros atrodas arestētā manta". Attiecīgi Meroni nevarot tikt atcelts no amatiem, piemēram, AS "Kālija Parks", AS "Ventspils Tirdzniecības osta" un AS "Baltic Coal Terminal" bez abpusējas piekrišanas.

Jurists skaidrojis, ka šajos uzņēmumos Lemberga un viņa ģimenes patiesā labuma guvēja daļa esot mazāka nekā 50%, proti, tā nav pietiekama, lai varētu kontrolēt šos uzņēmumus.

Škutāns atzīmēja, ka Latvijas Uzņēmumu reģistrs (UR) ir informēts par Meroni kontroli šajos uzņēmumos. Attiecīgi arestētās mantas pārvaldība bijusi tikai viens no šīs kontroles elementiem. Ārzemēs, kur atrodas visa šī manta, neesot veiktas izmaiņas attiecībā uz mantas pārvaldību, bet, "ja vai kad šādas izmaiņas tiktu veiktas, citi kontroli radošie elementi tik un tā paliktu spēkā", līdz ar to UR tik un tā pareizi uzrādītu Meroni kā personu, kas kontrolē attiecīgos uzņēmumus. Nepieciešamības gadījumā informācija UR tiks atjaunota, atzīmēja Škutāns.

Advokāts piebilda, ka plašākus komentārus pašlaik neesot iespējams sniegt

Jau vēstīts, ka Rīgas apgabaltiesas ir nolēmusi atcelt Meroni no arestētās mantas glabāšanas, lai panāktu taisnīgu kriminālprocesuālo attiecību noregulējumu. Manta, kurai uzlikts arests, bet kuru nav iespējams atstāt glabāšanā minētajai personai, ar procesa virzītāja lēmumu tagad nodota glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai, kas ir Ministru kabineta noteikta iestāde šādam mērķim.

Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Irīna Jansone skaidroja, ka šāda lēmuma pieņemšana tiesas debašu laikā kļuva iespējama pēc tam, kad 1.jūlijā stājās spēkā izmaiņas Kriminālprocesa likumā, kas noteic, ka tiesa drīkst pieņemt lēmumu par arestētās mantas vai lietiskā pierādījuma glabātāju arī pēc tiesas izmeklēšanas pabeigšanas.

Viņa uzsvēra, ka Meroni ir uzskatāms par personu, pret kuru ir uzsākts kriminālprocess par, iespējams, nelikumīgām darbībām ar šajā kriminālprocesā arestēto mantu un aktīviem, tostarp arestētām patiesā labuma guvēja tiesībām uzņēmumos AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta" un AS "Kālija Parks".