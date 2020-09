Aizsardzības nozare meklēs iespējas pilnveidot zemessargu apmācību procesu un radīt papildu motivāciju dienestam Zemessardzē

2019.gadā Aizsardzības ministrija sāka aktīvu darbu pie vienību sagatavotības izvērtēšanas kārtības pilnveidošanas, lai objektīvi izvērtētu vienību gatavību īsā laikā reaģēt uz pēkšņām valsts apdraudējuma situācijām. Viens no vienību sagatavotības izvērtēšanas elementiem ir neplānotas kaujas gatavības pārbaudes, bez brīdinājuma aktivizējot vienības tām paredzēto valsts aizsardzības uzdevumu izpildei.

Jau ziņots, ka finansējums 73 miljonu eiro apmērā Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību pirmā posma īstenošanai laikā no 2015.gada līdz 2018.gadam ir izlietots plānotajam mērķim, secināts Valsts kontroles revīzijā.

Lai arī kopumā zemessargu aktivitāte ir palielinājusies, tomēr četru gadu periodā gandrīz noturīga tendence ir tāda, ka trešā daļa no uzskaitē esošajiem zemessargiem aktivitātēs nav piedalījušies nevienu dienu. Paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas pasākumu pozitīvais efekts ir tas, ka ir izdevies palielināt aktīvo zemessargu iesaisti - 2018.gadā virs 30 dienām Zemessardzes pasākumos ir iesaistījusies ceturtā daļa no aktīvajiem zemessargiem. Tā kā plānotajā četru gadu apmācībā nebija iespējams rēķināties ar vienu un to pašu zemessargu nemainīgu aktivitāti, paaugstinātas gatavības zemessargu apmācība netika īstenota plānotajā veidā un neizdevās sasniegt gaidītos rezultātus ne speciālistu apmācībā, ne kolektīvā līmeņa apmācībā, atzinusi Valsts kontrolē.