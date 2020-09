Mājdzemdības: vai riski tiešām ir augstāki?

Otrkārt, kopējā mātes mirstība nenozīmē, ka visas šīs mātes nomirst slimnīcās. Padziļināti mātes mirstības rādītāji analizēti tikai par 2013.–2015. gadu , jo tobrīd piecu gadu griezumā vidējais mātes mirstības rādītājs Latvijā divkārt pārsniedzis Eiropas reģiona vidējo rādītāju. No 20 nāves gadījumiem 15 gadījumos nāve iestājās stacionārā un piecos gadījumos – mājās. Ar dzemdībām tieši saistīto cēloņu dēļ nomira 11 sievietes: piecas asiņošanas dēļ, vēl piecos gadījumos cēlonis bija venoza trombembolija un vienā gadījumā – preeklampsija/eklampsija. Ar grūtniecību netieši saistīto cēloņu dēļ, piemēram, gripas, HIV, diabēta komplikāciju, galvas smadzeņu audzēja dēļ nomira deviņas sievietes. Analīze atklāja problēmas gan veselības aprūpē, gan arī uzrādīja drūmu ainu par valsts sociālekonomisko situāciju. Astoņas no 20 mirušajām sievietēm nebija grūtniecības uzskaitē un pie ārsta nav gājušas vispār. Grūtniecība, visticamāk, nav bijusi vēlama.

Ceplis rēķinājis, ka tas ir viens bērns uz 1000 plānotās mājdzemdībās jaundzimušajiem, savukārt valstī kopumā šajā laikā rādītājs ir vidēji 8,4 uz 1000 bērniem. “Rupji runājot, mājās dzemdēt ir bijis 8 reizes drošāk nekā valstī kopumā,” saka Stārķa ligzdas vadītājs. Uz jautājumu, vai šādi rēķināt ir korekti (jo stacionāros dzemdē vairāk sieviešu ar riska grūtniecībām un kopumā ne visās dzemdībās asistē mediķi), Ceplis atzīst, ka “protams, statistika ir interpretējama lieta”, taču noteikti neesot tā, ka visas pārējās dzemdības ir smaga riska gadījumi, turklāt lielākā daļa visu dzemdību tāpat ir fizioloģiskas. Viņš arī atsaucas uz mājdzemdību vecmātes Dinas Ceples pētījumu, kas parāda – stacionāros ir vairāk dzemdību sarežģījumu un manipulāciju, to dzemdības arī biežāk beidzas ar ķeizargriezienu.

Veselības inspekcijā noskaidrojām, ka pēdējo piecu gadu laikā par mājdzemdībām veiktas četras ekspertīzes – visas saistībā ar jaundzimušo. Pa vienam gadījumam bija 2016. un 2019. gadā, divi – šogad. Divi no četriem gadījumiem saistīti ar to, ka bērns laikus nesaņēma obligāto K vitamīna devu vai vakcīnu. Vienā no šiem gadījumiem bērns gāja bojā, jo viņam attīstījušies jaundzimušo hemolītiskās slimības simptomi, ko ģimenes ārste savlaicīgi neatpazina. Šāds gadījums arī bija plašāk analizēts medijos. Latvijas Televīzija ziņoja, ka radību mājā Harmonija, kas sniedz mājdzemdību pakalpojumu, līdz tam K vitamīns dots tikai smagās dzemdībās dzimušajiem. “Nepotēt K vitamīna poti” jaundzimušajam bija ieteikts arī Latvijas mājdzemdību ģimeņu apvienības portālā Majdzemdibas.lv pie norādēm, kā piedzīvot harmoniskas dzemdības. Šajā gadījumā bērns nāves brīdī bija jau vairākas nedēļas vecs.