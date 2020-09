LVC: šogad noslēgti jau 119 līgumi par būvdarbiem

Gada sākumā no valsts budžeta valsts autoceļu tīklam bija piešķirti 213,2 miljoni eiro, bet no Eiropas Savienības fondiem – 37,3 miljoni eiro. Kopumā tie ir 250,5 miljoni eiro, kas ir par 1,2 miljoniem eiro vairāk nekā 2019. gadā. Taču aprīļa sākumā valdība lēma par vēl papildu 75 miljonu eiro piešķiršanu, kas ļāva atjaunot segumu papildu 600 kilometros autoceļu, līdz ar to kopumā šogad tiks sakārtoti 1250 kilometri valsts autoceļu. Līdz 31. augustam bija noslēgti jau 119 līgumi par būvdarbiem uz valsts autoceļiem (sk. infografiku pielikumā).