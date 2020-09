Visi pagājušajā diennaktī atklātie Covid-19 gadījumi reģistrēti Rīgā

Pēdējo divu dienu laikā reģistrēta arī 14 cilvēku izveseļošanās no Covid-19 un arī šajā gadījumā lielākais skaits reģistrēts Rīgā - atlabuši septiņi rīdzinieki. Līdz ar to pašlaik galvaspilsētā ir 62 ar Covid-19 inficētie.

Divi ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet pa vienam saslimušajam ir vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem.