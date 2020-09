Līdzīgās domās ir arī lietuviešu žurnālists Vadzims Vileita. Viņaprāt, tas būtu politiski ļoti smags lēmums un šī retorika būtu vairāk jāskata kā kārtējais Lukašenko mēģinājums parādīt protestētājiem, ka viņam ir nepieciešamā vara, lai tos apspiestu. Tāpat tas ir ārpolitisks signāls Krievijai, ka Lukašenko ir nepieciešama palīdzība. Viņš arī pieļauj, ka beigu beigās Putins no Lukašenko varētu novērsties un sākt atbalstīt kādu prokrievisku politiķi, kurš Baltkrievijā būtu daudz populārāks. It īpaši tāpēc, ka daudzas pazīmes liecina, ka valstī drīzumā sāksies plaša ekonomiskā krīze, kas Lukašenko pozīcijas vājinās vēl vairāk.

Savukārt The German Marshall Fund of the United States pētnieks Pāvels Hančuks vērš uzmanību uz šīs retorikas juridiskajiem aspektiem. Lieta tāda, ka 1999. gadā starp Krieviju un Baltkrieviju tika noslēgts Apvienotās valsts līgums, kurš iekļauj ambiciozus integrācijas plānus – vienotu konstitūciju un parlamentu, kā arī vienotas fiskālās, aizsardzības, ārpolitikas, nodokļu un citas sistēmas. Tā ietvaros eksistē mehānisms, kurš ārēju draudu gadījumā ļauj Baltkrievijai un Krievijai izveidot vienotu karaspēka grupu. Tomēr tas nenotiks, kamēr vien nebūs tam nepieciešamās politiskās gribas. It īpaši tāpēc, ka mehānisma iedarbināšana ir ļoti sarežģīta – abām valstīm ir nepieciešams atrasties kara stāvoklī, jo miera laikā nepastāv vienota komandstruktūra.