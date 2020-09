Iespēja inficēties ar Covid-19 sabiedriskajā transportā ir pavisam maza

Tāpat Perevoščikovs vēstīja, ka no visiem saslimušajiem aptuveni katram desmitajam netiek konstatēti simptomi.

Vadoties pēc eksperta sacītā, šāds antivielu tests ir atšķirīgs no testiem, kas nosaka vīrusa RNS klātbūtni un tiek izmantots Covid-19 laboratoriskai apstiprināšanai. RNS ir atšķirīgs katram vīrusam, tāpēc to nevarētu sajaukt ar kādu citu vīrusu, skaidroja epidemiologs.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.12.