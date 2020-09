Sēlijā šorīt nebija elektrības, jo noticis negadījums Lietuvā

Viņa norādīja, ka ceturtdien plkst.7.52 Lietuvā ceļamkrāns pārrāva vidējā sprieguma elektrolīniju, negadījumā pārrautie vadi skāra un atslēdza arī 110 kilovoltu (kV) līniju, kas tobrīd nodrošināja elektroenerģijas piegādi no Lietuvas uz apakšstacijām Viesītē un Neretā.

Saistībā ar "Augstsprieguma tīkla" 110 kV līnijas Jēkabpils-Viesīte plānoto remontu Viesītes, Neretas apgāde ceturtdienas rītā tika nodrošināta no Parovejas apakšstacijas Lietuvā. Pēc negadījuma AS "Sadales tīkls" operatīvi veica pārslēgumus, nodrošinot klientu apgādi pa vidējā sprieguma (20 kV) tīklu plkst.08.39.

Kompānijas pārstāve arī minēja, ka pēc negadījuma "Augstsprieguma tīkls" operatīvi sagatavoja ieslēgšanai darbā remontā esošo 110 kV līniju Jēkabpils-Viesīte un plkst.10.08 to ieslēdza, atjaunojot elektroapgādes iespēju apakšstacijās Viesītē un Neretā no 110 kV tīkla, savukārt plkst.11.24 tika novērsts defekts Lietuvā un ieslēgta arī līnija no Latvijas uz Paroveju Lietuvā.