"Trešā diena" (The Third Day) ir stāsts par skumjām, sāpēm un ciešanām, kur zūd robežas starp realitāti un iztēli.

Džūda Lovs seriālā "Trešā diena" (The Third Day)

Galvenās lomas atveidotājs Džūda Lovs ir angļu aktieris, kino producents un režisors. Aktiera karjeru Lovs sāka 1987. gadā Nacionālajā Jaunatnes mūzikas teātrī (National Youth Music Theatre). Pēc vairākām maznozīmīgām lomām dažādās spēlfilmās plašāku atpazīstamību Lovs ieguva 1999. gadā ar lomu filmā “Talantīgais misters Riplijs” (The Talented Mr. Ripley). Par to viņš ieguva BAFTA kino balvu kā labākais otrā plāna aktieris, kā arī tika nominēts Amerikas Kinoakadēmijas balvai. Pēdējā laikā aktieris par sevi atgādinājis ar lomu televīzijas seriālā “Jaunais pāvests” (The Young Pope).

Naomi Harisa seriālā "Trešā diena" (The Third Day)

Seriāla trešās daļas varoni Helēnu atveido aktrise Naomi Harisa (Naomie Harris). Harisa aktrises karjeru sāka jau bērnībā, deviņu gadu vecumā iegūstot lomu televīzijas seriālā “Saimons un burve” (Simon and The Witch). Aktrise ir filmējusies divās “Karību jūras pirātu” (Pirates of the Caribbean) daļās, atveidojusi Nelsona Mandelas sievu Vinniju filmā “Mandela: ilgais ceļš uz brīvību” (Mandela: Long Walk to Freedom). Ar lomu kritiķu augsti novērtētajā un Amerikas Kinoakadēmijas balvu ieguvušajā filmā “Mēnesgaisma” (Moonlight) Harisa kā aktrise izpelnījās šīs balvas nomināciju. Viņa nominēta arī Zelta Globusa balvai.