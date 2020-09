Losandželosas policija izpārdod savus BMW i3, jo tie pievīluši cerības

Vēlmi kļūt zaļākiem, videi draudzīgākiem ASV rietumkrasta metropoles kārtības sargi bija iecerējuši pasvītrot ar videi draudzīgiem dienesta auto. Ideja visādā ziņā atbalstāma, tomēr divus gadus vēlāk izrādījās, ka automobiļi netiek pienācīgi lietoti un daudziem no tiem nobraukums rakstāms tikai ar trim vai četriem cipariem.

Losandželosas policija tagad savus elektriskos i3 pārdod, jo likuma kalpi ātri vien atskārtuši, ka ar 130 km gaitas rezervi kārtības uzturēšanai un pārkāpēju tvarstīšanai ir krietni par maz. Pat tad, ja kāds policijas darbinieks vienkārši vēlētos aizbraukt uz kādu no Losandželosas piepilsētām, pastāvētu liela varbūtība, ka viņš netiek atpakaļ, jo baterija ir tukša un uzlādēt to nav kur. Baterija visiem policijas i3, starp citu, ir vismazākā no pieejamajām - ar 22 kWh ietilpību.