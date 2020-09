ISSP galerijā Andreja Strokina personālizstāde

FOTO: no personiskā arhīva

No 10. septembra līdz 28. oktobrim ISSP galerijā (Berga Bazārs, Marijas iela 13 k-3) norisināsies viens no Rīgas Fotogrāfijas biennāles programmas kulminācijas notikumiem – latviešu mākslinieka Andreja Strokina personālizstāde "Kosmiskās skumjas", kuras pamatā ir no 2014. līdz 2019. gadam tapusi darbu sērija.