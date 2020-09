Atkritumi kļūst par mākslu

Starptautiskā izstāde "Prom no acīm, prom no prāta" septiņpadsmit mākslinieku sastāvā atgādina, ka atkritumi pēc to izmešanas neizgaist. Tie krājas milzīgos kalnos un nesadalās vēl simtiem gadu. Izstāde rosina Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus pārdomāt savus ikdienas lēmumus, mazināt saražoto atkritumu daudzumu, kā arī apsvērt atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespējas.