Tallinas kvartālā atkritumu problēmai veltīta laikmetīgās mākslas izstāde

Izstādē "Prom no acīm, prom no prāta" iekļauti laikmetīgās mākslas darbi, ko veidojuši septiņpadsmit starptautiski atzīti mākslinieki. Mākslas darbi darināti no atkritumos iegūtiem materiāliem. Tie variē no diskrētām vīzijām un publiskas nepakļaušanās līdz pat metafiziskām pārdomām, dokumentāliem attēlojumiem un praktisku risinājumu meklējumiem. Piedāvājot dažādu mākslinieku interpretācijas par atkritumos iegūto materiālu izmantošanas iespējām, izstāde aicina apmeklētājus paraudzīties uz atkritumiem no cita skatu punkta – kā uz materiālu un resursu jaunu produktu un pakalpojumu veidošanai.