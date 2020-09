Pabeigti Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma dambja remontdarbi

Kā zināms, rudens vētru un jūras līmeņa izmaiņu ietekmē gada sākumā tika izskalota daļa no Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma dambja konstrukcijām. Veicot teritorijas tehnisko apsekošanu, tika konstatēts, ka krasta nostiprinājuma dambja, kas sastāv no smilts uzbēruma un dzelzsbetona plākšņu virsbūves, bojātajā posmā betona plāksnes vietām bija gandrīz pilnībā sabrukušas, vietām to iztrūka, savukārt liela daļa no smilts uzbēruma bija izskalota.