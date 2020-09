Lielbritānijā vides aktīvisti bloķē tiem netīkamo laikrakstu tipogrāfijas

Vides aizstāvju organizācija "Extinction Rebellion" paziņojusi, ka savu uzbrukumu vērsusi pret Rūperta Mērdoka mediju koncernam piederošajām tipogrāfijām Broksbērnā uz ziemeļiem no Londonas un Nouslijā Anglijas ziemeļrietumos.

Šajās tipogrāfijās tiek drukāti tādi laikraksti kā "The Sun", "The Times", "Daily Telegraph", "Daily Mail" un "Financial Times".