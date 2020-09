Astoņi interesanti fakti par filmu "Volstrītas vilks"

Filmas pamatā ir patiess stāsts par biržas brokeri Džordanu Belfortu, kurš kļūst par vienu no veiksmīgākajiem brokeriem Volstrītā. Desmit gadus vēlāk viņa veiksmes impērija sāk brukt, un viņš tiek apsūdzēts spekulatīvos darījumos un finansu mahinācijās. Filma uzņemta pēc Džordana Belforta autobiogrāfijām "The Wolf of Wall street" un "Catching the Wolf of Wall Street". Tiesa, pēc filmas iznākšanas Belforts iesūdzējis tās veidotājus tiesā par summu, kas atbilst kinolentes kases ieņēmumiem.