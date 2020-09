JV deputāts: Autoratlīdzību regulējuma izmaiņās jāatrod kompromiss, nodrošinot arī sociālās garantijas

Judins norādīja, ka šī problēma ir saistīta ar to, ka autoratlīdzību režīms daļā gadījumus tiek izmantots nodokļu optimizācijai attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuri reāli ir pastāvīgās darba attiecībās un kuriem būtu jābūt ierastajā nodokļu režīmā. Šāda sistēma nozīmē gan to, ka cilvēks nav sociāli apdrošināts, gan to, ka tiek kropļota konkurence, uzsvēra deputāts.