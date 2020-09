Staķis par vecās varas kadriem Rīgas izpildvarā: pārmaiņas būšot “juridiski korektas”

Ķirsis gan atgādina Ušakova neveiksmīgo mēģinājumu atbrīvoties no Reinbaha, kuram tiesas ceļā izdevās amatā atgriezties. Reorganizācijas gadījumā nekādu garantiju veco departamentu direktoriem nebūtu. Izskatās, ka to saprot arī Aļeksejenko, kurš ir pārliecināts – nekādu īstu skandālu departamentā neesot, reorganizēt to nebūtu lietderīgi un viņš pats to vadot labi. “Mēs tikāmies ar “Attīstībai/Par” deputātu kandidātiem, un kas man patika no frakcijas? Tas, ka viņi saka – viņiem ir vajadzīgi profesionāļi, bet ne politiķi amatos. Nu, es domāju, strādājot Rīgas domē 20 gadus... nu grūti pateikt, ka es nepārzinu šo jomu,” pārliecināts par sevi ir Aļeksejenko.