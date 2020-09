Miljonus vērti CSDD iepirkumi teju 20 gadus vienās rokās

Kaimiņvalstīs par tiesībām piegādāt numurzīmes cīnās trīs - četri uzņēmumi, bet Latvijā citu pretendentu iepirkumā nav bijis. Iespējams, viens no iemesliem bijusi CSDD prasība ekspress numurzīmes piegādāt pusstundas laikā, taču iepirkumā nebija norādīts, ka uzvarētājam būs pieejamas CSDD telpas, kas ir būtiski prasības izpildei. “Latsign” ir CSDD nomnieks jau vairāk nekā 20 gadu, un nomas līgums ir beztermiņa. CSDD uzsver – telpas būtu pieejamas arī citiem uzņēmumiem, ja vien viņi vaicātu pēc tām.

Konkurences padomes ziņojumam sekojis satiksmes ministra Tāla Linkaita uzdevums CSDD padomei veikt izpēti par direkcijas iepirkumiem. Padome tālāk to deleģējusi valdei, kas papildus nolīga arī ārēju ekspertu. Un secināja – viss ir kārtībā.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem gan būs saistīts ar paredzamo iepirkumu tehnisko apskašu veikšanai. Līdz šim to darīja četri uzņēmumi, kuru līdzīpašnieks ir CSDD, kas īpašnieku struktūru drīzumā atstās. Pēc trim gadiem to darīs daži privāti uzņēmumi – katrā reģionā viens, kurus iepirkumā atlasīs direkcija. Konkurences padome jau šobrīd iebilst pret izvēlēto risinājumu, uzskatot, ka konkurence aizvien paliks ierobežota.