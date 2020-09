Dzērājšoferis ignorē traumas un pēc smagas avārijas aizbēg mežā

Kā raidījumam Degpunktā stāsta viens no avārijā cietušajiem, Andrejs, viņš automašīnas vadītāju saticis veikalā, un savā starpā neesot pazīstami.

“Divi no viņiem ir mani draugi, bet vienu es nepazīstu, to, kas bija pie stūres. Mani vienkārši palūdza. Viņš teica, ka viņam ir tiesības, viņš arī brauca,” papildina Andrejs.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Traucoties pa Jūrkalnes ielu, šoferis nespēja novaldīt stūri un nobrauca no ceļa. Priekšā atradās koks, un smagais trieciens sadragāja automašīnas priekšu. Troksnis piesaistīja arī netālu esošā šofera Oskara uzmanību.

“Es tikai visu dzirdēju. Pirmais pieskrēju un izsaucu “ātros”. Pārbaudīju, vai visi ir pie samaņas. Stiprs tas trieciens bija pret to koku,” teica Oskars.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Oskara izsauktā ātrās palīdzības brigāde ieradās salīdzinoši ātri. Pārgalvīgā rīcība rezultējās ar smagu avāriju, un divi no pasažieriem guvuši nopietnas traumas. Divi cilvēki ir slimnīcā, viens reanimācijā. Viens no cietušajiem tagad cīnās par savu dzīvību slimnīcā. Andrejs stāsta, ka negadījumā traumējis kāju, taču vairāk uztraucas par draugu, kurš guvis vissmagākās traumas un atrodas reanimācijā.

Tikmēr automašīnas vadītājs, par spīti asinīm, kas tecēja no galvas, pazuda no notikuma vietas. Viņu meklēt notikuma vietā ieradās izmeklētāji ar dienesta suni. Vienlaikus policijas eksperti no spēkrata stūres noņēma pirkstu nospiedumus. Par smagā negadījuma izraisīšanu vadītājam draud cietumsods.