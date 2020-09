Vineta Siņavska no Rēzeknes strādā par tiesas sēžu sekretāri, viņai patīk ceļot un izmēģināt jaunas pieredzes, tomēr pēdējos gadus pašapziņai traucēja liekais svars. Šobrīd viņa īsā laikā zaudējusi 17 kilogramus liekā svara, saņem komplimentus no apkārtējiem un jūtas par 10 gadiem jaunāka! Intervijā TVNET Vineta atklāj savu noslēpumu, kā ikviens var viegli un ātri zaudēt liekos kilogramus.

Atgūt skaistās ķermeņa formas mēģināju vairākas reizes, līdz beidzot sapratu, ka darīju to pilnīgi nepareizi. (Smaida) Tagad, kad esmu atradusi īsto risinājumu, man nav kauna runāt arī par savām neizdošanās reizēm - toreiz izvēlējos internetā pieejamās diētas, bet rezultātu nebija. Šķiet pat dīvaini, ka uz kaut ko tādu agrāk parakstījos - tas taču ir skaidrs, ja diēta ir pilnīgi vienāda gan man, gan vīrietim, kurš sver 120 kilogramus, tad kaut kas ar to nav īsti kārtībā, un tā nepalīdzēs ne man, ne viņam. Laikam jau zemapziņā to nemaz neuztvēru nopietni, un labi, ka tā, jo varēju tikai nodarīt pāri savai veselībai.

Kilogrami kusa jau no paša sākuma. Kad no rīta uzkāp uz svariem un redzi jauno ciparu, tas iedvesmo visai dienai. Daudz ātrāk, nekā biju gaidījusi, zaudēto kilogramu skaits jau bija rakstāms ar divciparu skaitli. To pamanīju ne tikai es, bet arī apkārtējie, un tik daudz komplimentu katru dienu nekad nebiju saņēmusi. Pēc dažām nedēļām uz drēbju veikalu tomēr bija jādodas, praktiski viss bija kļuvis par lielu! Bija liels stimuls veikt skapī revīziju, lielāko daļu nosūtīt uz laukiem un iegādāties to izmēru, kas bija pirms gadiem 10. Uzlabojusies arī pašsajūta un veselība - ir vairāk enerģijas, droši vien tas ir gan liekā svara izzušanas, gan daudzo uzmanības apliecinājumu nopelns.