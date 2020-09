Kas jāņem vērā, pirms ņemat hipotekāro kredītu mājokļa iegādei

Viena no tendencēm, kas pašlaik iezīmējas, ģimenēm vēloties pārcelties uz jaunu mājokli, ir tā, ka tiek meklēts plašāks mājoklis ārpus Rīgas. Arvien vairāk cilvēki vēlas dzīvot ārpus Rīgas un lielākas platības mājokļos, jo pandēmijas ietekmē strauji attīstās attālinātās strādāšanas iespējas. Ja retāk jābrauc uz biroju, tad arī attālums ir mazāks šķērslis, tāpēc cilvēki gatavi izskatīt dzīvesvietas attālākās vietās, bet ar lielāku platību, lai varētu komfortabli strādāt no mājām.

Neatbilstošs mājoklis ir arī viens no kavēkļiem, kādēļ ģimenes izvēlas nogaidīt ar ģimenes pieaugumu. Kā liecina bankas "Citadele" un pētījumu aģentūras "Norstat" veiktā aptauja, ja būtu pieejams piemērots mājoklis, 55% ģimeņu velētos vismaz trīs bērnus.

Jebkuram, kas apsver iespēju vai jau ir gatavs iegādāties savu mājokli, ir jāsāk ar savas situācijas izskatīšanu. Bankas ņem vērā to, kādi ir ģimenes kopējie ienākumi, izdevumi, kā arī – vai ir citas kredītsaistības un uzkrājumu apjoms pirmajai iemaksai. Finanšu iestādes daļu no šīs informācijas iegūst no dažādiem reģistriem. Potenciālā kredītņēmēja spēju veikt kredītmaksājumus ietekmē dažādi faktori – ģimenes stāvoklis, apgādājamo skaits, izglītības līmenis un darbs.