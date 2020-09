Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieki šogad sākuši darbu pie projekta “Memento mori: dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē”, kurā trīs gadus tiks pētīti Latvijas iedzīvotāju priekšstati par mirstīgumu un nāvi. Tikmēr portālā “ManaBalss” tiek vākti paraksti par eitanāzijas legalizēšanu: parakstījušies vairāk nekā astoņi tūkstoši. Par nāves praksēm pasaulē un kas vajadzīgs, lai Latvijā aktīvāk sāktu apspriest “vieglās nāves” tēmu, sarunājos ar filozofu, Rīgas Stradiņa universitātes docentu Ivaru Neideru.

Pārsteidz, ka Skandināvijas valstīs, ko raksturo liberāla domāšana, eitanāzija nav likumīga. Tiesa, ir iespējami izņēmumi, piemēram, Somijā un Zviedrijā pēc pacienta pieprasījuma iespējams pārtraukt tālāku ārstēšanu, Dānijā ir ētikas komisija, kas ļauj atvieglot pacienta ciešanas pirms nāves ar recepšu medikamentiem.

Pētījumi rāda, ka Ziemeļeiropā noskaņojums sabiedrībā ir asistētās nāves prakses atbalstošs, līdzīgi kā visā Rietumeiropā. Atbalsta ziņā līderi ir Dānija, Beļģija, Francija, Nīderlande un Zviedrija. Nedaudz zemāks atbalsts ir Austrumeiropā, bijušajās padomju valstīs. Runa, protams, šajā gadījumā ir par iedzīvotājiem. Mediķi parasti ir krietni skeptiskāki. Daudzās valstīs dažādi pētījumi rāda, ka eitanāziju vai asistēto pašnāvību atbalsta vairāk nekā puse iedzīvotāju, bet mediķu gadījumā rezultāti parasti ir krietni zem 50%. Piemēram, ir pētījumi, kas rāda, ka tikai 30% Francijas ārstu, 36% Spānijas ārstu un 42% Itālijas ārstu ir gatavi atbalstīt asistēto pašnāvību.

Tai pašā laikā, piemēram, ASV gadījumā asistēto pašnāvību atbalsta 54% mediķu.

Te, protams, pastāv acīmredzama korelācija starp ārstu viedokli un legālo praksi – vairākos ASV štatos asistētā pašnāvība ir legāla. Bet arī ārstu attieksme, šķiet, ar laiku mainās. Piemēram, Somijā ir veikta identiska aptauja ar vairāku gadu intervālu 1993. gadā, 2003. gadā un 2013. gadā. Un šīs pēdējās – 2013. gada aptaujas dati rāda, ka ārstu atbalsts eitanāzijai ir diezgan būtiski pieaudzis. 2003. gadā 61% aptaujāto Somijas ārstu bija pret eitanāzijas legalizāciju un tikai 29% to atbalstīja, bet 2013 gadā abu grupu izmēri bija vienādi – gan par, gan pret legalizāciju iestājās 46% mediķu.

Ja runā par eitanāzijas vai asistētās pašnāvības legalizāciju, tad var izšķirt vismaz divus veidus, kā šis process notiek. Viens veids ir kā Nīderlandē, kur faktiski legalizēja praksi, kas jau pastāvēja. Tur jau kopš 80. gadiem ārsti praktizēja eitanāziju, kas ar noteiktiem nosacījumiem tika pieciesta, lai gan legālas bāzes tam nebija.

Pasīvo eitanāziju?

Nē, tā saucamo aktīvo labprātīgo eitanāziju, proti, pacienta dzīvības pārtraukšanu saskaņā ar viņa paša paustu gribu. Jāņem vērā fakts, ka sabiedrības tomēr atšķiras, tāpēc dažādās sabiedrībās attieksme pret šiem jautājumiem ir atšķirīga. Grūti spriest par iemesliem – noteikti to nosaka vairāku faktoru kopums. Kāpēc vienā valstī ārsti kaut ko tādu dara, reaģējot uz pacienta lūgumu palīdzēt, bet citā ne? Ja parunāsiet ar ģimenes ārstiem, visticamāk, izrādīsies, ka viņu praksē ir bijuši gadījumi, kad pacients ar, piemēram, neārstējamu onkoloģisku saslimšanu tiešā tekstā lūdz ārstam palīdzību aiziet no dzīves. Nīderlandē bija gadījumi, kad šādās situācijās ārsti šādiem pacientiem palīdzēja. Citiem vārdiem – šāda prakse Nīderlandes sabiedrībā tika akceptēta no abām iesaistītajām pusēm – kā ārstiem, tā pacientiem. Vēlāk – Nīderlandē eitanāziju legalizēja tikai 2002. gadā – šai praksei tika iedots legāls ietvars.

Pavisam citu ceļu uz legalizāciju mēs redzam ASV gadījumā, kur galvenais dzinējspēks ir pacienti, pacientu tiesību aizstāvji un aktīvisti, kas ar savu aktivitāti – dažādām kampaņām un tamlīdzīgi - panāk izmaiņas likumdošanā. Jāpiezīmē, ka dažādos štatos šis ceļš ir bijis atšķirīgs. Piemēram, Oregonas štatā, kas bija pirmais štats, kas legalizēja asistēto pašnāvību – tas bija 1997. gadā -, šis jautājums tika izlemts referendumā. Savukārt, piemēram, Vērmontas štatā par to lēma likumdevējs. ASV štatu gadījumā runa ir par asistēto pašnāvību nevis eitanāziju, kā tas ir, piemēram, jau minētajā Nīderlandē.

Interesanta ir Kanādas pieredze – Kanādas Augstākā tiesa 2015. gadā atzina par nekonstitucionālu Kanādas krimināllikuma normu, kas paredzēja sodu par palīdzības sniegšanu pašnāvības izdarīšanā. Tiesa lēma, ka šāda norma ir pretrunā ar Kanādas konstitūcijas 7. pantu, kas nosaka, ka ikvienai personai ir tiesības uz dzīvību, brīvību un drošību. Šai ziņā daudzu valstu likumi atšķiras. Piemēram, Šveice jau 1942. gadā dekriminalizēja palīdzības sniegšanu pašnāvības izdarīšanā. Proti, līdz tam par palīdzēšanu kādam izdarīt pašnāvību persona varēja tikt sodīta. Tomēr 1942. gadā Šveice šo likumu mainīja un šobrīd šāda palīdzība ir krimināli sodāma tikai tad, ja tā ir savtīga, proti, palīdzības sniedzējs to ir darījis, savtīgu nolūku vadīts, piemēram, lai gūtu mantisku labumu. Šādā veidā Šveice jau tad faktiski legalizēja asistēto pašnāvību.

Savukārt Lielbritānijā joprojām ir spēkā 1961. gadā pieņemtais Pašnāvības likums (Suicide Act), kas palīdzēšanu kādam izdarīt pašnāvību traktē kā krimināli sodāmu rīcību.

Pēdējos gados par šo likumu Lielbritānijā ir bijušas karstas diskusijas, bet šobrīd, šķiet, Brexit tās ir aizēnojis.

Ko dara briti, kas grib viegli aiziet no dzīves?

Brauc uz Šveici.

Par šo jautājumu es ieteiktu noskatīties britu rakstnieka Terija Prečeta dokumentālo filmu “Terry Pratchett: Choosing to Die”.

Terijam Prečetam tika diagnosticēta Alcheimera slimība, un filmā viņš visai atklāti iztirzā jautājumu, kā viņš vēlētos nomirt. Lai gūtu labāku ieskatu tēmā, viņš runā ar dažādiem cilvēkiem – kādu vīru, kurš sirgst ar motoro neironu slimību un ir nolēmis doties uz Šveici izdarīt pašnāvību; kādu izbijušu taksistu, kurš līdzīgā situācijā ir nolēmis mūža atlikušo daļu pavadīt hospisā, utt. Šī filma ļoti labi ilustrē tās izvēles, kādas cilvēkiem Lielbritānijā ir, un to, kā izpaužas pašnāvība Šveicē.

Tas, ko, manuprāt, ir būtiski saprast – ar asistēto nāvi saistītie likumi dažādās valstīs atšķiras, tāpat kā atšķiras veids, kādā valsts līdz legalizācijai ir nonākusi. Tāpēc taisnā ceļā pārcelt kādas valsts praksi uz citu diez vai ir iespējams.

Mēs nonāksim?

Es nezinu, tomēr neizslēdzu, ka kaut kādā brīdī mēs kā sabiedrība līdz tam nonāksim. Tam ir nepieciešama gan sabiedrības iesaiste, gan diskusijas mediķu cunftes ietvaros. Līdz šim pie mums ir vērojama tāda sporādiska rakstura aktivitāte. Sarunas par asistēto nāvi negaidīti uzplaiksnī un tad ar tādu pašu ātrumu noplok. Parasti jau tas saistīts ar kādu precedentu. Piemēram, kā tas bija ar Viestura Bundžas gadījumu pirms dažiem gadiem. Tomēr šādu precedentu jau nav tik daudz. Un tas ir arī saprotams – cilvēku, kas ir gatavi tik ļoti atklāti par to runāt, nav daudz. Un tā arī nav tēma, par kuru sabiedrība kopumā vēlētos runāt. Nekā patīkama jau šādās sarunās nav. No otras puses, tas, ka ik pa laikam šādi precedenti izraisa diskusijas, kurās cilvēki iesaistās, liecina, ka kaut kāda gruzdēšana zem virskārtas tomēr notiek.

Ar nāvi cilvēki tomēr saskaras diezgan regulāri.

Tomēr, lai mēs nonāktu situācijā, kad par šo jautājumu sāk diskutēt likumdevējs, ir jābūt kaut kādam grūdienam – lielākam sabiedrības spiedienam, kuru varētu palīdzēt kristalizēt kādi aktīvisti – kāda nevalstiska organizācija. Vismaz tieši tā tas notiek citās valstīs. Man nav datu, bet tīri subjektīvi ir sajūta, ka cilvēki tomēr šim jautājumam ir visnotaļ atvērti. Protams, ir cilvēki, kuriem asistētā nāve nav pieņemama, bet, cik nu man ir nācies runāt ar studentiem, tad viņu skatījums lielākoties ir visai liberāls. Un tie ir topošie mediķi, proti, viņiem šajā jautājumā it kā vajadzētu būt konservatīvākiem par tā saucamo vidējo studentu. Par ārstiem kopumā runājot, mums nav datu, tomēr, par spīti dažkārt dzirdamiem paziņojumiem, ka ārsti ir pret, ir cunftes pārstāvji, kas visai atklāti pauž atbalstošu viedokli. Viszināmākais piemērs laikam ir Pēteris Kļava.

Un kāds ir jūsu viedoklis?

Šajā gadījumā, protams, mans viedoklis nav tik svarīgs. Kad runāju par šiem jautājumiem, es savu viedokli parasti mēģinu turēt otrajā plānā. Es galu galā neesmu aktīvists. Mans uzdevums nav cilvēkus pārliecināt par vienu vai otru nostāju, bet drīzāk skaidrot un palīdzēt saprast. Tas ir nepieciešams nosacījums kvalitatīvai diskusijai par šo jautājumu. Bet, ja ir runa par manu kā privātpersonas viedokli, tad varu tikai paust cerību, ka līdz brīdim, kad man nāksies ar šo jautājumu saskarties pašam, šī lieta mūsu valstī būs sakārtota. Ja ne, tad, protams, būs jāiztiek, kā ir un kā jau tas pierasts – katram pašam jāpaļaujas uz savām iespējam un spēkiem.

Pieņemu, ka lielai daļai cilvēku primārs ir jautājums par kontroli, par to, kas pieņem lēmumu, kas ar mani notiks, un vai man ir iespēja pārtraukt atrasties stāvoklī, kurā negribu atrasties.

Ja skatāmies no likumdošanas viedokļa, tas kaut kādā ziņā mums to atļauj – atteikties no ārstēšanas mēs drīkstam jau šobrīd.

To mums ļauj Pacienta tiesību likums. Kā tas izpaužas praksē, tas jau ir cits jautājums. Piemēram, kādas šobrīd ir cilvēka iespējas sevi pasargāt no atdzīvināšanas pasākumu uzsākšanas, ja persona to nevēlas? Cik saprotu, tad šis jautājums mums īsti sakārtots nav. Juridiski, šķiet, nav arī skaidrības par to, ko likums saka par palīdzēšanu izdarīt pašnāvību. Arī eitanāzijas jautājums no legālā viedokļa nekādā veidā nav atrunāts – šāda jēdziena likumā nav.

Atteikšanās no ārstēšanas (un šajā gadījumā tas nozīmē arī atteikšanos no pārtikas) tad ir vienīgā iespēja, kas atliek cilvēkiem, kas ir neglābjami slimi un kuri vairs nevēlas turpināt šādu eksistenci. Tas gan, protams, nozīmē krietni lēnāku un mokošāku nāvi salīdzinājumā ar to, kāda ir pieejama cilvēkiem Šveicē, Beļģijā vai Nīderlandē.

Kādā publikācijā, runājot par izvēles iespējām, jūs minat prenatālo diagnostiku, kas gadījumā, ja gaidāmais bērns ir smagi slims, ļauj sievietei izvēlēties abortu. Ja eksistē izvēles iespēja nesākt dzīvot nekvalitatīvu dzīvi, kāpēc gan nevarētu ļaut izvēlēties neturpināt dzīvot dzīvi, kas pēc cilvēka domām, vairs nav nekā vērta?

Rakstā, uz kuru jūs atsaucaties, es runāju par to, ka jaunas iespējas mūs savā ziņā apgrūtina ar dažādām izvēlēm. Līdz brīdim, kad mums nebija iespējas noskaidrot, kā auglis attīstās, mums arī nebija jāpieņem lēmums par to, ko darīt, ja mēs atklājam kādu smagu augļa attīstības traucējumu. Tomēr, ja runājam par izvēli dzīvi nesākt vai to pārtraukt, tad te īsti analoģijas nav, jo vienā gadījumā runa ir par izvēli, kuru izdarām par kāda cita subjekta dzīvi, bet otrā, t.i., eitanāzijas vai asistētas pašnāvības gadījumā runa ir par paša cilvēka izvēli, ko iesākt ar savu dzīvi. Bet pēc būtības, protams, es piekrītu – ja nu ir kāds, kas šādu lēmumu var pieņemt, tad tas ir katrs pats.

Bioētiķis, profesors Gunārs Brāzma runā par tā sauktajām slidenajām nogāzēm, proti, kritērijiem eitanāzijas veikšanai, kas var kļūt izplūduši un vaļīgi. Vispirms kritērijs ir neciešamas fiziskas sāpes, bet beigās jau psiholoģiskas ciešanas. Kādi varētu būt riski, legalizējot asociēto nāvi?

Tas ir klasisks arguments pret eitanāzijas legalizēšanu - ja atļausim eitanāziju vienos gadījumos, piemēram, fizisku ciešanu gadījumā, kuras rada neārstējama slimība, tad ar laiku kritēriji paplašināsies un mēs nonāksim pie tā, ka eitanāzija tiks akceptēta arī psiholoģisku ciešanu gadījumā. Šā argumenta sakarā man ir vairāki komentāri.

Pirmkārt, man šķiet visai jocīgs šādas argumentācijas pamatpieņēmums, ka ir liels skaits cilvēku, kuri tiecas pēc tā, lai viņiem izdarītu eitanāziju, bet, lūk, likuma rāmis ir pārāk šaurs.

Tāpēc vajag no sākuma panākt, ka to legalizē ar nosacījumu, ka pacients cieš no neārstējamas somatiskas saslimšanas, bet tad jau tālāk varēs šīs robežas izpludināt. Otrkārt, šķiet, ka šāda veida argumentācija patiešām pārlieku zemu novērtē tieši psiholoģiska rakstura ciešanas un mūsu iespējas tās novērst. Treškārt, par šo jautājumu gan ir strīdi, tomēr šķiet, ka šāda veida bažas nav pamatotas – cik nu mēs varam spriest pēc to valstu pieredzes, kur eitanāzija vai asistētā pašnāvība ir legālas. Taisnības labad gan vajadzētu piebilst, ka diskusijas par to, kur tad šo robežu vilkt, notiek. Un tas arī atspoguļojas likumdošanā. Piemēram, ASV štatos, kuros ir legalizēta asistētā pašnāvība, šis likums attiecas tikai uz cilvēkiem, kuriem ir diagnosticēta termināla saslimšana. Savukārt, piemēram, Beļģijā vai Nīderlandē šādas prasības nav. Vēl viens jautājums ir saistīts ar pacientu vecumu. ASV štatos asistētā pašnāvība ir iespējama tikai pacientiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, Nīderlandē šis slieksnis ir 12 gadi, bet Beļģijā tas nav noteikts. Tie ir smagi jautājumi, par kuriem notiek diskusijas. Bet teikt, ka mēs nevaram novilkt robežu, manuprāt, nav pamata.

Medijos ir aprakstīti gadījumi, kad cilvēks lūdz, lai viņu eitanizē, jo viss ir bezgala apnicis - nodzēries, depresija.

Amerikā tas neiet cauri - slimībai jābūt terminālai, bet Nīderlandē iemesls, lai izskatītu prasību, var būt jebkāda veida psihiska saslimšana, piemēram, klīniska depresija vai šizofrēnija. Tomēr jūsu minētajā gadījumā jau problēma visdrīzāk ir cita – cilvēkam vienkārši ir vajadzīga palīdzība. Te ir jautājums par to, kā mūsu sabiedrība izturas pret cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās, kāda veida sociālā palīdzība ir pieejama un tamlīdzīgi.

Kā vispār var izmērīt ciešamas ciešanas un neciešamas? Iznāk, ka vienīgais kritērijs ir indivīda sajūtas un vēlmes.

Protams, ar to jārēķinās. No otras puses – ja runa ir par dažāda veida saslimšanām, tad ir diezgan skaidrs, ka šīm sajūtām ir kaut kāds objektīvi nosakāms pamats. Pētījumi par asistētās pašnāvības iemesliem atklāj, ka tikai neliela daļa no tiem, kas nolēmuši aiziet no dzīves, kā pamatojumu min tieši fiziskas sāpes. Vairumā gadījumu iemesli saistīti ar to, ka šāda dzīve cilvēkiem vairs nešķiet dzīvošanas vērta, cilvēki ir zaudējuši spēju jebko jēgpilnu darīt, dzīvot kaut kādā sev pieņemamā veidā.

Pētījumi arī rāda, ka šie cilvēki ir parasti ir labi nodrošināti un ar labu izglītību.

Cilvēka, kurš izvēlas izbeigt dzīvi, tēls ir baltais vīrietis ar augstiem ienākumiem.

Es pieņemu, ka tas skaidrojams ar to, ka šādu izvēli izdara cilvēki, kas ir pieraduši pie tā, ka viņiem ir kontrole pār savu dzīvi; kad viņi šo kontroli zaudē, tad šāda veida eksistence viņiem vairs nav pieņemama.

Visvairāk biedē, ka cilvēks, kurš dzīvojis pilnvērtīgu dzīvi, mūža nogalē vairs nespēj par sevi parūpēties un dienas vai pat gadus velk cilvēka cieņu pazemojošā, šausmīgā stāvoklī.

Visticamāk, tas ir veids, kā cilvēki sevi iztēlojas šādā situācijā. Ir autori, kas norāda, ka visas šīs diskusijas ap asistēto nāvi ir pārspīlētas, ka tas ir jautājums, kam tiek pievērsts neadekvāti daudz uzmanības, jo cilvēku skaits, kuriem tas patiešām ir nozīmīgs, ir ļoti neliels.

Doma tāda, ka tad, ja mēs paskatāmies uz skaitļiem – cik ir to cilvēku, kas izvēlas eitanāziju vai asistēto pašnāvību, tad tā ir ļoti neliela cilvēku daļa.

Skaitļi dažādās valstīs atšķiras, bet parasti runa ir par kādiem 3 vai 4% no visiem mirušajiem. Bet, tā kā šis jautājums rada tik lielas kaislības un diskusijas, tad uzmanība tiek pievērsta visai liela, un tas daudzu cilvēku skatījumā nav samērīgi ar problēmas lielumu. Un kaut kādā ziņā jau tā ir taisnība – ir daudz problēmu, par kurām būtu jārunā veselības aprūpes sakarā, bet tās tik daudzu cilvēku uzmanību nesaista. No otras puses, visi cilvēki būs spiesti sastapties ar savu nāvi, un jautājums par to, kādā mērā katrs pats to spēj kontrolēt, varētu būt daudz svarīgāks par to, tieši kādu izvēli cilvēks beigu beigās izdara. Citiem vārdiem – nav īsti korekti teikt, ka, tā kā tikai neliels skaits cilvēku izmanto iespēju aiziet paši saskaņā ar pašu pieņemtu lēmumu, tad šis jautājums ir nebūtisks. Jo šādā gadījumā mēs ignorējam to cilvēku skaitu, kuri nomira, tā sakot, “dabiskā nāvē”, tomēr viņiem bija ļoti svarīgi, ka viņiem bija iespēja izvēlēties. To labi parāda Šveices organizācijas “Dignitas” dati. “Dignitas” ir organizācija, kas palīdz cilvēkiem no dažādām valstīm izdarīt pašnāvību. Šveices likumi to atļauj. Lūk, “Dignitas” dati liecina, ka lielākā daļa cilvēku, kas ir ar viņiem sazinājušies par iespēju izdarīt pašnāvību, to galu galā nav izdarījuši. Ja pareizi atceros, tad ASV dati rāda ko līdzīgu. Ir daudz cilvēku, kuri, būdami neglābjami slimi, saņem no ārsta recepti, kas viņiem dot iespēju iegādāties medikamentu, kuru viņi var izmantot, lai aizietu no dzīves, tomēr viņi šo iespēju tā arī neizmanto. Tomēr šiem cilvēkiem ir svarīga apziņa, ka viņiem šāds medikaments ir un, ja viņi vairs nevarēs izturēt, viņi varēs savu dzīvi pārtraukt.

Senākos laikos bija pašsaprotami, ka tu “velc līdz galam”, vienalga, kādā stāvoklī. Mūsdienu cilvēks ar to nespēj samierināties. Piemēram, demences stāvoklī var nodzīvot samērā ilgi.

Tas nav tik vienkārši. Svarīgi – par kādiem senākiem laikiem ir runa. Turklāt arī jāņem vērā, ka medicīnas iespējas ir strauji mainījušās. Šobrīd mēs spējam nodrošināt dzīvības procesus arī pacientam ar ļoti smagiem smadzeņu bojājumiem, tomēr rodas jautājums – vai to vajag darīt?

Kā arguments, kāpēc Latvijā nevar nopietni apspriest eitanāzijas legalizāciju, parasti tiek minēts kvalitatīvas paliatīvās aprūpes trūkums, atsāpināšanas problēmas un mistisks “sabiedrība nav gatava”. Tomēr visā pasaulē, pieaugot cilvēku ilgmūžībai, vecuma demences un Alcheimera slimības pacientu skaitam, nāvei no vēža komplikācijām vai smadzeņu infarkta komplikācijām, paliatīvās aprūpes iespēju nekad nepietiks.

Jā, tas ir visai bieži dzirdēts arguments – nodrošiniet paliatīvo aprūpi, tad par eitanāziju nebūs jārunā. Bet tam īsti nevar piekrist. Jo šādā gadījumā sanāk, ka valstīs, kurās paliatīvā aprūpe ir nodrošināta, cilvēki vairs neizrādītu interesi par eitanāziju vai asistēto pašnāvību. Tomēr tā jau nav.

Nīderlandē ir viena no labākajām paliatīvās aprūpes sistēmām pasaulē, bet pieprasījums pēc asistētās nāves joprojām pastāv.

Un tas, protams, neatceļ jautājumu par paliatīvo aprūpi. Lai gan pie mums šajā ziņā kaut kāda attīstība ir notikusi, tomēr situācija joprojām šķiet visai katastrofāla.

Katru gadu Latvijā no onkoloģiskām kaitēm nomirst aptuveni 6000 cilvēku. Laikā no 2010. gada līdz 2017. gadam ļaundabīgs audzējs diagnosticēts 92 447 cilvēkiem. Vidēji 32% vēža pacientu nomirst pirmajā gadā pēc diagnozes noteikšanas. Teorētiskā perspektīva ir visai drūma. Kas vajadzīgs, lai mēs sāktu aktīvāk apspriest vieglās nāves tēmu?

Te arī būtu jārunā par to, ka vajadzētu arī pievērsties dzīvības tēmai – proti, domāt, kā uzlabot veselības aprūpes sistēmu, lai onkoloģiskas saslimšanas tiktu diagnosticētas krietni ātrāk un lai ārstēšana būtu sekmīgāka. Un tad vēl, protams, jādomā par to, kā mazināt saslimšanu – kā panākt, ka cilvēki piekopj veselīgāku dzīvesveidu. Tai pašā laikā, protams, jādiskutē arī par cilvēkiem pieņemamu nomiršanu. Un es jau teicu, ka viena no problēmām ir tāda, ka šobrīd nepastāv nekāda veida spēks, kas varētu cilvēku viedokli kaut kā transformēt politiskā līmenī. Apgalvojums, ka cilvēki tam nav gatavi, nešķiet īpaši pārliecinošs.

Iespējams, ka daļa cilvēku nav gatavi par to runāt – ieskatīties, tā sakot, spogulī.

Bet no otras puses – mūsu valsts dati par pašnāvību skaitu ir vienkārši šausmīgi. Šeit atkal noteikti ir daudz un dažādu faktoru, kāpēc tā ir. Viens no tiem, iespējams, ir mūsu vieglprātīgā attieksme pret garīgo veselību. Tomēr tas, šķiet, arī apliecina, ka pašnāvība kaut kādā ētiskā nozīmē sabiedrībā tiek akceptēta.

Valsts paliatīvo aprūpi apmaksā sešas dienas gadā, bet tā ir ļoti dārga - izmaksas ir tūkstošos mēnesī.

Jā, klausoties dažādus tuvinieku stāstus, rodas priekšstats, ka situācija ar paliatīvo aprūpi ir traģiska. Daudzos gadījumos tuvinieki ir tie, kas uzņemas šos pienākumus. Cik saprotu, tad mums katastrofāli trūkst sociālo darbinieku, medmāsu un cita šāda līmeņa personāla. Un šāda veida iztrūkumu nav iespējams novērst īsā laikā.

No vienas puses, nāves tēma mūsdienās ir visur klātesoša - medijos, kino, no otras, izstumta no ikdienas – pieklājīgā sabiedrībā par to, kā nomirt, nerunā.

Ir tā, ka mēs, tā sakot, nāvi mēģinām turēt drošā attālumā – ar līdzcilvēku nāvi mēs saskaramies krietni mazāk nekā pirms gadiem simt. Daudzi cilvēki mirst slimnīcā ārstu, nevis tuvinieku klātbūtnē. Tomēr ir sajūta, ka pēdējos gados attieksme pret šo lietu tomēr arī mainās. Visdrīzāk tāpēc, ka cilvēki arvien vairāk spēj pieņemt lēmumus, kas attiecas uz viņiem. Un daudzi cilvēki patiešām labāk vēlas nomirt savās mājās, savu tuvinieku aprūpēti. Es arī īsti negribētu piekrist, ka pieklājīgā sabiedrībā par nāvi nerunā. Runā jau diezgan daudz. Cita lieta, ka ne vienmēr tas tiek darīts tieši.

Mēs, šķiet, ļoti bieži par to jokojam.

Kāda pret pašnāvību bija attieksme antīkajā pasaulē?

Tas, iespējams, ir pārāk vispārīgs jautājums. Ja mēs runājam par antīkajām Atēnām, tad, šķiet, pašnāvība nebija tabu. Lai gan, protams, pastāvēja tradīcijas, kas pašnāvību noliedza. Visplašāk apspriesta, šķiet, ir stoiķu izpratne par sevis nogalināšanu. Stoicisms tiek saistīts ar izpratni, ka tad, ja kaut kādu iemeslu dēļ dzīve kļūst nepanesama, tā jāizbeidz.

Viens no galvenajiem argumentiem par labu eitanāzijai ir cilvēka brīva iespēja izvēlēties. Kā raudzīties uz bērnu eitanāziju? Bērns taču vispār nesaprot, kas ir nāve.

Bērni mēdz būt dažādi. No likuma viedokļa bērns ir jebkura persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Ja cilvēkam ir 16 vai 17 gadu, tad viņš jau diezgan daudz ko saprot. Jau minēju, ka dažādās valstīs, kas ir legalizējušas eitanāziju vai asistēto pašnāvību attieksme pret šo jautājumu atšķiras.

Un jāatceras, ka, lai cik skumji tas būtu, nav tā, ka slimības izvēlas tikai pieaugušos.